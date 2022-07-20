20 июля 2022

Свердловчане пожаловались на нашествие летучих мышей. Видео

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Реконструкция особняка Ф.Я. Переяславцева. Екатеринбург, старый дом, окно
Летучие мыши все чаще залетают в окна свердловчан Фото:

Жители Свердловской области столкнулись с нашествием летучих мышей. Крылатые животные залетают в квартиры уральцев по всему региону. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях.

«Мыши залетают уже не в первый раз — недалеко находится частный сектор. Днем рукокрылые спят под козырьками и на чердаках домов. Когда они залетают в квартиру, то начинают метаться, пугаются яркого света и громко пищат, если их пытаются ловить», — рассказала жительница Верхней Пышмы Елена, ее слова приводит паблик «8 район» во «ВКонтакте».

На приложенном снимке видно, что на шторе в квартире женщины сидит летучая мышь. По словам Елены, это уже не первый случай за последнее время. С подобным столкнулись жители Каменска-Уральского, опубликовавшие видео кружащей по комнате мыши во «ВКонтакте».

Фото:
Фото:

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Жители Свердловской области столкнулись с нашествием летучих мышей. Крылатые животные залетают в квартиры уральцев по всему региону. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях. «Мыши залетают уже не в первый раз — недалеко находится частный сектор. Днем рукокрылые спят под козырьками и на чердаках домов. Когда они залетают в квартиру, то начинают метаться, пугаются яркого света и громко пищат, если их пытаются ловить», — рассказала жительница Верхней Пышмы Елена, ее слова приводит паблик «8 район» во «ВКонтакте». На приложенном снимке видно, что на шторе в квартире женщины сидит летучая мышь. По словам Елены, это уже не первый случай за последнее время. С подобным столкнулись жители Каменска-Уральского, опубликовавшие видео кружащей по комнате мыши во «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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