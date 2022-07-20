Свердловчане пожаловались на нашествие летучих мышей. Видео

21 июля 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Летучие мыши все чаще залетают в окна свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области столкнулись с нашествием летучих мышей. Крылатые животные залетают в квартиры уральцев по всему региону. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях. «Мыши залетают уже не в первый раз — недалеко находится частный сектор. Днем рукокрылые спят под козырьками и на чердаках домов. Когда они залетают в квартиру, то начинают метаться, пугаются яркого света и громко пищат, если их пытаются ловить», — рассказала жительница Верхней Пышмы Елена, ее слова приводит паблик «8 район» во «ВКонтакте». На приложенном снимке видно, что на шторе в квартире женщины сидит летучая мышь. По словам Елены, это уже не первый случай за последнее время. С подобным столкнулись жители Каменска-Уральского, опубликовавшие видео кружащей по комнате мыши во «ВКонтакте». Фото: «8 район», «ВКонтакте» Фото: «Инцидент Каменск-Уральский», «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Свердловской области столкнулись с нашествием летучих мышей. Крылатые животные залетают в квартиры уральцев по всему региону. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в соцсетях. «Мыши залетают уже не в первый раз — недалеко находится частный сектор. Днем рукокрылые спят под козырьками и на чердаках домов. Когда они залетают в квартиру, то начинают метаться, пугаются яркого света и громко пищат, если их пытаются ловить», — рассказала жительница Верхней Пышмы Елена, ее слова приводит паблик «8 район» во «ВКонтакте». На приложенном снимке видно, что на шторе в квартире женщины сидит летучая мышь. По словам Елены, это уже не первый случай за последнее время. С подобным столкнулись жители Каменска-Уральского, опубликовавшие видео кружащей по комнате мыши во «ВКонтакте».