В Кургане назначен заместитель губернатора

Константин Малышев официально стал замгубернатора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителем губернатора Курганской области официально назначен Константин Малышев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На должность заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев. Ранее он исполнял обязанности заместителя главы региона. Малышев координирует и контролирует работу департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, департамента государственного регулирования цен и тарифов и государственной жилищной инспекции Курганской области», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора Курганской области Анатолий Воробьев ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности замгубернатора был назначен бывший гендиректор АО «Кургангражданпроект» Константин Малышев.