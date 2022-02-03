Замгубернатора Курганской области ушел в отставку

Заместитель губернатора Анатолий Воробьев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Новым замгубернатора стал бывший гендиректор АО «Кургангражданпроект» Константин Малышев.
«На пост заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев. До назначения он работал генеральным директором АО „Кургангражданпроект“. Анатолий Воробьев, занимавший должность заместителя губернатора ранее, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — сообщает telegram-канал областного правительства.
Воробьева назначили заместителем губернатора Курганской области в январе 2019 года. Среди прочего, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ. Он переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года, когда главой региона стал Вадим Шумков. Изначально он занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ.
Согласно данным СБИС, Малышев занимал пост гендиректора «Кургангражданпроекта» с июля 2019 года. До этого он был руководителем и учредителем нескольких компаний в Томске, среди которых торговый дом «Оникс», ООО «Рона-Мебель» и другие.
Заместитель губернатора Анатолий Воробьев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Новым замгубернатора стал бывший гендиректор АО «Кургангражданпроект» Константин Малышев. «На пост заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев. До назначения он работал генеральным директором АО „Кургангражданпроект“. Анатолий Воробьев, занимавший должность заместителя губернатора ранее, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — сообщает telegram-канал областного правительства. Воробьева назначили заместителем губернатора Курганской области в январе 2019 года. Среди прочего, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ. Он переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года, когда главой региона стал Вадим Шумков. Изначально он занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ. Согласно данным СБИС, Малышев занимал пост гендиректора «Кургангражданпроекта» с июля 2019 года. До этого он был руководителем и учредителем нескольких компаний в Томске, среди которых торговый дом «Оникс», ООО «Рона-Мебель» и другие.