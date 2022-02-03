Замгубернатора Курганской области ушел в отставку

04 февраля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Анатолий Воробьев ушел в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Анатолий Воробьев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Новым замгубернатора стал бывший гендиректор АО «Кургангражданпроект» Константин Малышев. «На пост заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев. До назначения он работал генеральным директором АО „Кургангражданпроект“. Анатолий Воробьев, занимавший должность заместителя губернатора ранее, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — сообщает telegram-канал областного правительства. Воробьева назначили заместителем губернатора Курганской области в январе 2019 года. Среди прочего, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ. Он переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года, когда главой региона стал Вадим Шумков. Изначально он занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ. Согласно данным СБИС, Малышев занимал пост гендиректора «Кургангражданпроекта» с июля 2019 года. До этого он был руководителем и учредителем нескольких компаний в Томске, среди которых торговый дом «Оникс», ООО «Рона-Мебель» и другие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заместитель губернатора Анатолий Воробьев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Новым замгубернатора стал бывший гендиректор АО «Кургангражданпроект» Константин Малышев. «На пост заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев. До назначения он работал генеральным директором АО „Кургангражданпроект“. Анатолий Воробьев, занимавший должность заместителя губернатора ранее, покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — сообщает telegram-канал областного правительства. Воробьева назначили заместителем губернатора Курганской области в январе 2019 года. Среди прочего, он отвечал за сферу строительства и ЖКХ. Он переехал в Курган из ХМАО в конце 2018 года, когда главой региона стал Вадим Шумков. Изначально он занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ. Согласно данным СБИС, Малышев занимал пост гендиректора «Кургангражданпроекта» с июля 2019 года. До этого он был руководителем и учредителем нескольких компаний в Томске, среди которых торговый дом «Оникс», ООО «Рона-Мебель» и другие.