NBC: боевой дух иностранных наемников на Украине упал

21 июля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Дух наемников на Украине падает Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воодушевление иностранных наемников, которые находятся на Украине, сошло на «нет» из-за успешных действий России. Об этом сообщает телеканал NBC. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось», — цитирует NBC Рипли Роулингса, подполковника Корпуса морской пехоты США в отставке, который поставляет иностранных боевиков на Украину. Один из американских наемников сравнил российские бомбардировки с адом. Как сообщает телеканал, украинские потери огромны: от 100 до 200 жертв в день. Такая ситуация, по мнению солдат, подрывает боевой дух. Канал NBC приводит также данные Вооруженных сил Украины: Россия использует в восемь раз больше артиллерийских боеприпасов каждый день и выпускает на тысячи снарядов больше, чем Украина. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска уничтожили до 250 иностранных наемников. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР по пункту временной дислокации. Наемники участвуют на стороне Украины в конфликте с РФ, они не раз жаловались на условия службы в ВСУ. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Воодушевление иностранных наемников, которые находятся на Украине, сошло на «нет» из-за успешных действий России. Об этом сообщает телеканал NBC. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось», — цитирует NBC Рипли Роулингса, подполковника Корпуса морской пехоты США в отставке, который поставляет иностранных боевиков на Украину. Один из американских наемников сравнил российские бомбардировки с адом. Как сообщает телеканал, украинские потери огромны: от 100 до 200 жертв в день. Такая ситуация, по мнению солдат, подрывает боевой дух. Канал NBC приводит также данные Вооруженных сил Украины: Россия использует в восемь раз больше артиллерийских боеприпасов каждый день и выпускает на тысячи снарядов больше, чем Украина. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска уничтожили до 250 иностранных наемников. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке ДНР по пункту временной дислокации. Наемники участвуют на стороне Украины в конфликте с РФ, они не раз жаловались на условия службы в ВСУ. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.