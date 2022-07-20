В Ноябрьске девочка провалилась в канализацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске на улице Лиственная маленькая девочка провалилась в канализацию. Об этом сообщил местный житель в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Девочка упала в канализацию на ул. Лиственная», — говорится в сообщении.

На видео видно, что девочку вытащили из канализации и увезли в больницу. Корреспондент обратился за комментарием в станцию скорой помощи, те отказались от комментариев.