20 июля 2022

В ЯНАО девочка провалилась в канализацию. Видео

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Карантин в Тюмени. Тюмень, канализационный люк, канализация
В Ноябрьске девочка провалилась в канализацию Фото:

В Ноябрьске на улице Лиственная маленькая девочка провалилась в канализацию. Об этом сообщил местный житель в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Девочка упала в канализацию на ул. Лиственная», — говорится в сообщении.

На видео видно, что девочку вытащили из канализации и увезли в больницу. Корреспондент обратился за комментарием в станцию скорой помощи, те отказались от комментариев.

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В Ноябрьске на улице Лиственная маленькая девочка провалилась в канализацию. Об этом сообщил местный житель в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Девочка упала в канализацию на ул. Лиственная», — говорится в сообщении. На видео видно, что девочку вытащили из канализации и увезли в больницу. Корреспондент обратился за комментарием в станцию скорой помощи, те отказались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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