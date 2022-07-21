«Дочка» краевого правительства получила новую задачу

Дочерняя структура краевого правительства займется благоустройством Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дочерняя структура акционерного общества «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), которое является структурой правительства региона, стала генподрядчиком по благоустройству 17 знаковых объектов в Перми к 300-летию города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КРПК.

«ООО „Дом 59“ (дочерняя структура акционерного общества „Корпорация развития Пермского края“) выбрано генподрядчиком на благоустройство 17 объектов в Перми. ООО „Дом.59“ будет контролировать реконструкцию и ремонт парков, скверов и других общественных пространств», — сообщает КРПК.

В Перми будут отремонтированы сквер Желаний, сквер им. М.И. Субботина, сквер Победителей в Свердловском районе, бульвары по ул. Крупской и ул. Металлистов, скверы на Технической,10 и по ул. Аркадия Гайдара в Мотовилихинском районе, сквер у здания по ул. Советской Армии,4 и бульвар по ул. Леонова в Индустриальном районе, Егошихинское кладбище. Кроме того, будет благоустроен сквер «Мемориал Победы» в Новых Лядах. Работы на большей части объектов уже начались.

ООО «Дом.59» работает на территории Пермского края с 2020 года. Компания завершила строительство трех домов в ЖК Любимов в Березниках.