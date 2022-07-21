В результате нападения обезьяны у девочки диагностирована большая кровопотеря
В Мытищинском районе Подмосковья обезьяна напала на двухлетнюю девочку. Животное сбежало из частного зоопарка. Об этом сообщает «Утро.ру».
«Обезьяна напала на ребенка. Убежала из домашнего зоопарка частного дома, находящегося в деревне Терпигорьево. Предположительно, зоопарк принадлежит одному из адвокатов, живущему в этом поселке. Эта мартышка сегодня напала на женщину, которая шла выбрасывать мусор на помойку. Но женщине повезло. Обошлось без травм», — передает издание слова очевидца.
Девочку экстренно госпитализировала скорая. Врачи диагностировали ей большую кровопотерю. На месте происшествия работает полиция.
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