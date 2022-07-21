В Херсоне задержаны диверсанты, которых курировала СБУ. Видео

21 июля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Российские силовики задержали херсонских диверсантов, передает РИА «Новости» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные задержали членов одной из самых больших украинских диверсионных групп Херсонской области, сообщили РИА «Новости». Группу курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы. «Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — передает РИА «Новости» слова представителя одного из российских силовых ведомств. При задержании российские силовики нашли 48 килограммов тротила в шашках, который диверсанты собирались использовать для подрыва железных дорог, а также гладкоствольное оружие. Кроме того, за последние две недели было обнаружено несколько складов оружия, перевалочный пункт украинских диверсионных групп, две огневые позиции, с которых они обстреливали гуманитарные конвои на трассах, а также российская военная техника. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские военные задержали членов одной из самых больших украинских диверсионных групп Херсонской области, сообщили РИА «Новости». Группу курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы. «Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — передает РИА «Новости» слова представителя одного из российских силовых ведомств. При задержании российские силовики нашли 48 килограммов тротила в шашках, который диверсанты собирались использовать для подрыва железных дорог, а также гладкоствольное оружие. Кроме того, за последние две недели было обнаружено несколько складов оружия, перевалочный пункт украинских диверсионных групп, две огневые позиции, с которых они обстреливали гуманитарные конвои на трассах, а также российская военная техника. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.