Российские военные задержали членов одной из самых больших украинских диверсионных групп Херсонской области, сообщили РИА «Новости». Группу курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы.
«Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области. В результате слаженной работы силовых ведомств установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — передает РИА «Новости» слова представителя одного из российских силовых ведомств.
При задержании российские силовики нашли 48 килограммов тротила в шашках, который диверсанты собирались использовать для подрыва железных дорог, а также гладкоствольное оружие. Кроме того, за последние две недели было обнаружено несколько складов оружия, перевалочный пункт украинских диверсионных групп, две огневые позиции, с которых они обстреливали гуманитарные конвои на трассах, а также российская военная техника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Целями спецоперации, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению республик Донбасса.
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