Гибель человека на производстве в Тюмени оценили в 400 тысяч

22 июля 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дочери погибшего на производстве тюменца выплатят моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего работника 400 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор округа направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, признании случая несчастным случаем на производстве, компенсации морального вреда», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в январе 2020 года 60-летний мужчина был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено. На предприятии по производству хлеба и мучных кондитерских изделий тюменец работал согласно графику и распорядку, зарплату получал вовремя. Но в июне 2021 года, в результате поражения техническим электричеством при обслуживании оборудования, а именно тестоделителя, тюменец погиб. В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Дочери погибшего на производстве тюменца выплатят моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего работника 400 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор округа направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, признании случая несчастным случаем на производстве, компенсации морального вреда», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в январе 2020 года 60-летний мужчина был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено. На предприятии по производству хлеба и мучных кондитерских изделий тюменец работал согласно графику и распорядку, зарплату получал вовремя. Но в июне 2021 года, в результате поражения техническим электричеством при обслуживании оборудования, а именно тестоделителя, тюменец погиб. В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.