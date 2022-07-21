21 июля 2022

Гибель человека на производстве в Тюмени оценили в 400 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило Фото:

Дочери погибшего на производстве тюменца выплатят моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего работника 400 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор округа направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, признании случая несчастным случаем на производстве, компенсации морального вреда», — передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в январе 2020 года 60-летний мужчина был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено. На предприятии по производству хлеба и мучных кондитерских изделий тюменец работал согласно графику и распорядку, зарплату получал вовремя. Но в июне 2021 года, в результате поражения техническим электричеством при обслуживании оборудования, а именно тестоделителя, тюменец погиб. В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.

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Дочери погибшего на производстве тюменца выплатят моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего работника 400 тысяч рублей. По результатам проверки прокурор округа направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений, признании случая несчастным случаем на производстве, компенсации морального вреда», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в январе 2020 года 60-летний мужчина был допущен к работе в качестве кочегара, без оформления трудовых отношений как положено. На предприятии по производству хлеба и мучных кондитерских изделий тюменец работал согласно графику и распорядку, зарплату получал вовремя. Но в июне 2021 года, в результате поражения техническим электричеством при обслуживании оборудования, а именно тестоделителя, тюменец погиб. В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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