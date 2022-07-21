В крупнейшем вузе Перми назначили главного за связи с силовиками

Заместителем Шевелева назначен начальник управления безопасности ПНИПУ Белозеров В. А. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) назначен новый ответственный за антитеррористическую безопасность вуза. Он должен, кроме прочего, наладить связь с силовиками. Пост занял первый проректор по молодежной работе Николай Шевелев, сообщается в приказе, опубликованном на сайте университета.

«Назначить должностным лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов университета — Шевелева Николая Алексеевича, первого проректора, проректора по молодежной политике ПНИПУ», — говорится в документе. Заместителем Шевелева назначен начальник управления безопасности ПНИПУ Белозеров В. А.

Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Помимо этого, Шевелеву необходимо взять под контроль поведение проверок учреждения соответствию антитеррористической безопасности и обеспечить проведение тренировок на случай террористической угрозы не реже, чем раз в полгода. Заместителю Белозерову поручили обеспечить работу пожарной и охранной сигнализации.