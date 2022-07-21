21 июля 2022

В крупнейшем вузе Перми назначили главного за связи с силовиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, октябрьская площадь, компрос, виды перми, пермь, политехнический университет, политех
Заместителем Шевелева назначен начальник управления безопасности ПНИПУ Белозеров В. А. Фото:

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) назначен новый ответственный за антитеррористическую безопасность вуза. Он должен, кроме прочего, наладить связь с силовиками. Пост занял первый проректор по молодежной работе Николай Шевелев, сообщается в приказе, опубликованном на сайте университета.

«Назначить должностным лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов университета — Шевелева Николая Алексеевича, первого проректора, проректора по молодежной политике ПНИПУ», — говорится в документе. Заместителем Шевелева назначен начальник управления безопасности ПНИПУ Белозеров В. А.

Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Помимо этого, Шевелеву необходимо взять под контроль поведение проверок учреждения соответствию антитеррористической безопасности и обеспечить проведение тренировок на случай террористической угрозы не реже, чем раз в полгода. Заместителю Белозерову поручили обеспечить работу пожарной и охранной сигнализации.

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В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) назначен новый ответственный за антитеррористическую безопасность вуза. Он должен, кроме прочего, наладить связь с силовиками. Пост занял первый проректор по молодежной работе Николай Шевелев, сообщается в приказе, опубликованном на сайте университета. «Назначить должностным лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов университета — Шевелева Николая Алексеевича, первого проректора, проректора по молодежной политике ПНИПУ», — говорится в документе. Заместителем Шевелева назначен начальник управления безопасности ПНИПУ Белозеров В. А. Первый проректор вуза должен организовать взаимодействие с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС и подразделениями Росгвардии. Помимо этого, Шевелеву необходимо взять под контроль поведение проверок учреждения соответствию антитеррористической безопасности и обеспечить проведение тренировок на случай террористической угрозы не реже, чем раз в полгода. Заместителю Белозерову поручили обеспечить работу пожарной и охранной сигнализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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