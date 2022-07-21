Сенатор Муратов назвал непризнанную республику второй родиной

Сергей Муратов назвал своей второй родиной Приднестровье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Российской Федерации от Курганской области Сергей Муратов рассказал, что считает своей второй родиной непризнанное государство Приднестровье. Этим он поделился в посте на своем Telegram-канале.

«Я считаю Приднестровье своей второй родиной, там осталась часть моего детства. Ребенком, играя там с русскими, молдавскими и украинскими мальчишками в войнушку, я никогда бы не подумал, что на этой земле случится настоящая война», — делится Муратов с подписчиками.

Сенатор рассказывает, что город Дубоссары является родиной его предков. Его дед, прадед, прапрадед и их отцы и деды — потомственные казаки. Мама сенатора училась в украинской школе, она помнит оккупацию, немецких и румынских фашистов.

Политик также отметил, что каждый год приезжает в Приднестровье. «И с каждым разом все сильнее и сильнее чувствую в грозовом небе запах пороха. Со стороны Украины уже в открытую звучат призывы к молдавскому правительству открыть в Приднестровье второй фронт, что якобы позволит ослабить действия наших бойцов в ходе военной спецоперации. Но видимо горячие головы забыли слова русского генерала Александра Лебедя, который в 1992 году, как только начался обстрел Бендер, сказал: «Завтра я буду завтракать в Тирасполе, а если упадет хоть одна пуля в Приднестровье — обедать я буду в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте», — уточнил Муратов.

Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов назвал дружественные для России страны. Сейчас идет упор на сотрудничество со странами СНГ, на углубление связей с государствами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида.

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