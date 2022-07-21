21 июля 2022

В Перми рабочий получил сильные ожоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Травмы относятся к тяжелой степени вреда здоровью Фото:

В Перми рабочий на ООО «Транс сервис» получил сильные ожоги тела из-за возгорания цистерны. Об этом сообщается на сайте госинпекции труда по Пермскому краю.

«При проведении работ на промывочно-пропарочном участке произошла дегазация цистерн, что привело к возгоранию. Находившийся рядом промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела», — говорится на сайте инспекции.

Известно, что пострадавший работает в компании «Транс сервис». Полученные им травмы относятся к тяжелой степени вреда здоровью. Сотрудники инспекции расследуют причины несчастного случая. Ранее URA.RU также рассказывало о несчастном случае на усольском калийном комбинате. Рабочего из-за прорвавшейся воды ударило током.

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В Перми рабочий на ООО «Транс сервис» получил сильные ожоги тела из-за возгорания цистерны. Об этом сообщается на сайте госинпекции труда по Пермскому краю. «При проведении работ на промывочно-пропарочном участке произошла дегазация цистерн, что привело к возгоранию. Находившийся рядом промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела», — говорится на сайте инспекции. Известно, что пострадавший работает в компании «Транс сервис». Полученные им травмы относятся к тяжелой степени вреда здоровью. Сотрудники инспекции расследуют причины несчастного случая. Ранее URA.RU также рассказывало о несчастном случае на усольском калийном комбинате. Рабочего из-за прорвавшейся воды ударило током.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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