В Перми рабочий получил сильные ожоги

Травмы относятся к тяжелой степени вреда здоровью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми рабочий на ООО «Транс сервис» получил сильные ожоги тела из-за возгорания цистерны. Об этом сообщается на сайте госинпекции труда по Пермскому краю.

«При проведении работ на промывочно-пропарочном участке произошла дегазация цистерн, что привело к возгоранию. Находившийся рядом промывальщик-пропарщик цистерн получил ожоги тела», — говорится на сайте инспекции.

Известно, что пострадавший работает в компании «Транс сервис». Полученные им травмы относятся к тяжелой степени вреда здоровью. Сотрудники инспекции расследуют причины несчастного случая. Ранее URA.RU также рассказывало о несчастном случае на усольском калийном комбинате. Рабочего из-за прорвавшейся воды ударило током.