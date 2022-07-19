На пермском калийном комбинате пострадал рабочий

20 июля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Рабочего поразило током во время работы на Усольском калийном комбинате Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Усольском калийном комбинате (принадлежит ООО «Еврохим-УКК») в Пермском крае тяжело травмировался рабочий. Слесаря-ремонтника ударило током, сообщает госинспекция труда в Пермском крае. «В адрес Государственной инспекции труда в Пермском крае поступило извещение о тяжелом несчастном случае, произошедший 20 июля 2022 года со слесарем-ремонтником АО „Березниковский механический завод“», — сообщается в telegram-канале инспекции. На данный момент идет расследование несчастного случая. Пострадавший выполнял работы по замене участка водопровода на территории комбината. Во время демонтажа болтовых соединений на рабочего полилась техническая вода и шлам (отходы при инженерной разработке горного продукта). Из-за этого электронный инструмент слесаря замкнуло, а самого сотрудника поразило электротоком. Получить оперативный комментарий в АО «Березниковский механический завод» не удалось. Туда направлен запрос. URA.RU также рассказывало о другом несчастном случае на территории комбината, произошедшего весной. Тогда рабочего предприятия завалило горной породой. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На Усольском калийном комбинате (принадлежит ООО «Еврохим-УКК») в Пермском крае тяжело травмировался рабочий. Слесаря-ремонтника ударило током, сообщает госинспекция труда в Пермском крае. «В адрес Государственной инспекции труда в Пермском крае поступило извещение о тяжелом несчастном случае, произошедший 20 июля 2022 года со слесарем-ремонтником АО „Березниковский механический завод“», — сообщается в telegram-канале инспекции. На данный момент идет расследование несчастного случая. Пострадавший выполнял работы по замене участка водопровода на территории комбината. Во время демонтажа болтовых соединений на рабочего полилась техническая вода и шлам (отходы при инженерной разработке горного продукта). Из-за этого электронный инструмент слесаря замкнуло, а самого сотрудника поразило электротоком. Получить оперативный комментарий в АО «Березниковский механический завод» не удалось. Туда направлен запрос. URA.RU также рассказывало о другом несчастном случае на территории комбината, произошедшего весной. Тогда рабочего предприятия завалило горной породой.