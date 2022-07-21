21 июля 2022

Источник раскрыл, как Махонин провел свой микро-отпуск

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор тестировал туристические маршруты Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на этой неделе взял пару дней в счет отпуска. Как рассказывает источник URA.RU в политтусовке, проводит его глава региона на севере Пермского края на одном из туристических маршрутов.

«Он брал пару дней, чтоб лично посмотреть туристические маршруты на севере края. Поездку оплачивал за свой счет», — рассказал источник. По его данным, речь идет о Красновишерском округе, в районе п. Золотанка.

В пресс-службе администрации губернатора URA.RU сообщили, что губернатор находится на рабочем вместе. В его ближайших планах — несколько рабочих выездов.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте Махонин отменил свой запланированный отпуск из-за внешнеполитической ситуации. Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что как правило проводит отпуск вместе с семьей и друзьями на малой родине в Чердынском районе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на этой неделе взял пару дней в счет отпуска. Как рассказывает источник URA.RU в политтусовке, проводит его глава региона на севере Пермского края на одном из туристических маршрутов. «Он брал пару дней, чтоб лично посмотреть туристические маршруты на севере края. Поездку оплачивал за свой счет», — рассказал источник. По его данным, речь идет о Красновишерском округе, в районе п. Золотанка. В пресс-службе администрации губернатора URA.RU сообщили, что губернатор находится на рабочем вместе. В его ближайших планах — несколько рабочих выездов. Ранее URA.RU сообщало, что в марте Махонин отменил свой запланированный отпуск из-за внешнеполитической ситуации. Дмитрий Махонин неоднократно заявлял, что как правило проводит отпуск вместе с семьей и друзьями на малой родине в Чердынском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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