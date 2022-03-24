Дмитрий Махонин потребовал от своего аппарата планировать ему больше встреч и выездов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил отменить запланированный на конец марта-начало апреля двухнедельный отпуск. По словам источника URA.RU в политэлитах региона, уже месяц после начала спецоперации на Украине все правительство работает без выходных и праздников. И глава региона не исключение.

«Дмитрий Махонин отменил свой двухнедельный отпуск, который был давно запланирован на конец марта-начало апреля. Сегодня не до того, чиновники получили установку работать в режиме 24/7», — говорит собеседник.

По словам источника, Махонин потребовал у руководителей своей администрации кардинально поменять подходы к формированию своего рабочего графика. «Минимум кабинетных совещаний, максимум выездов в территории, на промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, максимум встреч с жителями — такие приоритеты теперь стоят перед теми, кто отвечает за формирование графика первого лица региона», — знает собеседник.

В департаменте информационной политики администрации губернатора информацию о перенесенном отпуске подтвердили. И добавили, что напряженный график работы у Махонина сложился почти с первых дней назначения и. о. главы региона в феврале 2020 года. «Все прекрасно помнят, что это были за два года», — отметили в пресс-службе.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится вынужденно. На праздновании восьмой годовщины с даты воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин заявил, что нашей стране не оставили другого выбора. Долгие годы в соседнем с Россией государстве под руководством США и НАТО проводились разработки военно-биологических программ и наращивание ядерного потенциала. Россия вынуждена была защищаться. По словам Путина, Украине предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт, но она отказалась.

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