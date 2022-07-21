21 июля 2022

Бывшего муфтия Тюменской области осудили за экстремизм

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети, имам, молитва, мечеть, чалма, мусульмане, рамадан
Экстремистскую литературу нашли на территории мечети Фото:

Бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин осужден за производство и распространение экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд привлек к административной ответственности 70-летнего Галимзяна Бикмуллина, за производство и распространение экстремистских материалов. 21 марта мужчина, будучи председателем местной мусульманской религиозной организации, распространил неопределенному кругу лиц книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сам Бикмуллин свою вину не признал. Он пояснил, что запрещенная литература ранее была убрана из библиотеки мечети в подвал, где молились прихожане. Затем литературу убрали в хозпостройку, где сейчас живет имам.

Суд решил, что оправдания обвиняемого — это попытка избежать ответственности. По итогу Бикмуллин получил штраф в 4 000 рублей.

Галимзян Бикмуллин — экс-муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области. В настоящее время он является председателем совета мусульманской религиозной организации «Тюменская соборная мечеть».

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Бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин осужден за производство и распространение экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд привлек к административной ответственности 70-летнего Галимзяна Бикмуллина, за производство и распространение экстремистских материалов. 21 марта мужчина, будучи председателем местной мусульманской религиозной организации, распространил неопределенному кругу лиц книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сам Бикмуллин свою вину не признал. Он пояснил, что запрещенная литература ранее была убрана из библиотеки мечети в подвал, где молились прихожане. Затем литературу убрали в хозпостройку, где сейчас живет имам. Суд решил, что оправдания обвиняемого — это попытка избежать ответственности. По итогу Бикмуллин получил штраф в 4 000 рублей. Галимзян Бикмуллин — экс-муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области. В настоящее время он является председателем совета мусульманской религиозной организации «Тюменская соборная мечеть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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