Бывшего муфтия Тюменской области осудили за экстремизм

22 июля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Экстремистскую литературу нашли на территории мечети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин осужден за производство и распространение экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд привлек к административной ответственности 70-летнего Галимзяна Бикмуллина, за производство и распространение экстремистских материалов. 21 марта мужчина, будучи председателем местной мусульманской религиозной организации, распространил неопределенному кругу лиц книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сам Бикмуллин свою вину не признал. Он пояснил, что запрещенная литература ранее была убрана из библиотеки мечети в подвал, где молились прихожане. Затем литературу убрали в хозпостройку, где сейчас живет имам. Суд решил, что оправдания обвиняемого — это попытка избежать ответственности. По итогу Бикмуллин получил штраф в 4 000 рублей. Галимзян Бикмуллин — экс-муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области. В настоящее время он является председателем совета мусульманской религиозной организации «Тюменская соборная мечеть». Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Бывший муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзян Бикмуллин осужден за производство и распространение экстремистских материалов. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд привлек к административной ответственности 70-летнего Галимзяна Бикмуллина, за производство и распространение экстремистских материалов. 21 марта мужчина, будучи председателем местной мусульманской религиозной организации, распространил неопределенному кругу лиц книги, внесенные в федеральный список экстремистских материалов», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сам Бикмуллин свою вину не признал. Он пояснил, что запрещенная литература ранее была убрана из библиотеки мечети в подвал, где молились прихожане. Затем литературу убрали в хозпостройку, где сейчас живет имам. Суд решил, что оправдания обвиняемого — это попытка избежать ответственности. По итогу Бикмуллин получил штраф в 4 000 рублей. Галимзян Бикмуллин — экс-муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области. В настоящее время он является председателем совета мусульманской религиозной организации «Тюменская соборная мечеть».