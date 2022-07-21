21 июля 2022

Курганская ОПГ помогала бизнесменам не платить налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
В Кургане будут судить семь человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью Фото:

В Кургане организованная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями и помогала предпринимателям не платить налоги. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении семи ее участников. Информация размещена на официальном сайте региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями, которые были направлены на вывод из-под налогового контроля прибыли предпринимателей — получение в бесконтрольное распоряжение наличных средств, уменьшение налогооблагаемой базы, получение вычета налога на добавленную стоимость. Также группа фиктивно регистрировала юридические лица и занималась неправомерным оборотом средств платежей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Действия преступников пресекли полицейские. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в регионе за первые полгода выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был в 3,6 раза ниже.

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В Кургане организованная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями и помогала предпринимателям не платить налоги. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении семи ее участников. Информация размещена на официальном сайте региональной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями, которые были направлены на вывод из-под налогового контроля прибыли предпринимателей — получение в бесконтрольное распоряжение наличных средств, уменьшение налогооблагаемой базы, получение вычета налога на добавленную стоимость. Также группа фиктивно регистрировала юридические лица и занималась неправомерным оборотом средств платежей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Действия преступников пресекли полицейские. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что в регионе за первые полгода выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был в 3,6 раза ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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