Курганская ОПГ помогала бизнесменам не платить налоги

В Кургане будут судить семь человек, которые занимались незаконной банковской деятельностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане организованная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями и помогала предпринимателям не платить налоги. Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении семи ее участников. Информация размещена на официальном сайте региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями, которые были направлены на вывод из-под налогового контроля прибыли предпринимателей — получение в бесконтрольное распоряжение наличных средств, уменьшение налогооблагаемой базы, получение вычета налога на добавленную стоимость. Также группа фиктивно регистрировала юридические лица и занималась неправомерным оборотом средств платежей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Действия преступников пресекли полицейские. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в регионе за первые полгода выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был в 3,6 раза ниже.