13 июля 2022

В Курганской области в 3,5 раза выросло число преступлений ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Все преступления ОПГ были пресечены Фото:

В Курганской области за первые полгода выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В первом полугодии 2021 года этот показатель был в 3,6 раза ниже. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«На территории Зауралья задокументировано 155 преступлений, совершенных в составе организованных групп (6 мес. 2021 г. — 43; +3,6 раза), при этом все они пресечены личным составом ОВД (6 мес. 2021 г. — 41; + 3,8 раза). За их совершение к уголовной ответственности привлечено 29 лиц», — указано в сообщении.

Общая раскрываемость преступлений в первом полугодии в регионе составила 73%. По этому показателю, по данным УМВД, область находится на 13 месте в России и на первом в УрФО. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе выросла с 74,8% до 76,2%. Курганская область по этому показателю первая в УрФО и на третьем месте в России.

В 2021 году в регионе выросло число осужденных за участие в ОПГ. Их количество выросло с 73 человек (в 2020 году) до 79.

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В Курганской области за первые полгода выявили 155 преступлений, совершенных организованными группами. В первом полугодии 2021 года этот показатель был в 3,6 раза ниже. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «На территории Зауралья задокументировано 155 преступлений, совершенных в составе организованных групп (6 мес. 2021 г. — 43; +3,6 раза), при этом все они пресечены личным составом ОВД (6 мес. 2021 г. — 41; + 3,8 раза). За их совершение к уголовной ответственности привлечено 29 лиц», — указано в сообщении. Общая раскрываемость преступлений в первом полугодии в регионе составила 73%. По этому показателю, по данным УМВД, область находится на 13 месте в России и на первом в УрФО. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в регионе выросла с 74,8% до 76,2%. Курганская область по этому показателю первая в УрФО и на третьем месте в России. В 2021 году в регионе выросло число осужденных за участие в ОПГ. Их количество выросло с 73 человек (в 2020 году) до 79.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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