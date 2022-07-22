ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS

22 июля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Ракеты РСЗО HIMARS попали в зернохранилище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале. При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале. При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.