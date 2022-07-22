ВСУ обстреляли зернохранилище в ЛНР ракетами HIMARS

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Ракеты РСЗО HIMARS попали в зернохранилище Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.

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ВСУ нанесли удар шестью ракетами РСЗО HIMARS по зернохранилищу в поселке Хорошее в ЛНР. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. «СЦКК ЛНР подтвердили, что удар был нанесен 6-ю ракетами РСЗО HIMARS. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия», — написал Мирошник в своем telegram-канале. При этом страны Запада упрекают Россию в препятствовании в вывозе зерна с территории Украины и винят Россию в мировом голоде. Россия же освободила для этого остров Змеиный, а министр обороны Сергей Шойгу отправился в Стамбул, чтобы подписать документы о содействии Россией вывозу украинского зерна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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