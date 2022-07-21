В ХМАО решили проблему дороги, которую все время топило болото

Строительство дороги на Московкина завершат в сентябре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске решили проблему улицы Московкина — ее постоянно затапливало болото из-за дождей и таявшего снега. Здесь завершают строительство дороги, на которой сделали систему водоотведения. Об этом URA.RU рассказал главный инженер городского управления капстроя Андрей Павлык.

«Построили централизованную систему водоотведения — ливневая канализация полностью по всей Московкина. Теперь, когда будут дожди или таять снег, вся вода будет уходить в ливневку. Завершить строительство улицы должны в сентябре», — прокомментировал Павлык.

Протяженность улицы Московкина — около полкилометра. Объект строят в рамках контракта жизненного цикла. «Он предполагает выполнение всего спектра работ начиная от проектирования и содержания дороги, заканчивая утилизацией объекта. Такой формат работы очень выгоден как заказчику, так и подготовленному исполнителю. Стороны в рамках одной закупки сразу определяют весь спектр работ, график платежей. Исполнитель получает стабильный и понятный объем работ. Заказчик же может эффективно планировать бюджет и финансировать проект», — прокомментировал корреспонденту URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

По словам эксперта, работая в рамках такого контракта заказчик может быть уверен в том, что технически сложный проект будет завершен. «Если говорить о жителях города, то они получают в пользование объекты, строительство которых затруднено из-за сложностей поиска частных инвестиций. Кроме дорог, речь может идти и о любом другом крупном объекте», — уточняет Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске дорожники придумали новые смеси асфальтобетона. Несмотря на северные условия, дороги с таким покрытием могут прослужить около пяти лет.

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