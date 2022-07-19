В ХМАО изобрели асфальт, который не надо перекладывать каждый год

20 июля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Новые смеси асфальтобетона подходят для дорог регионов с низкими температурами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) дорожники придумали новые смеси асфальтобетона. Несмотря на северные условия, дороги с таким покрытием могут прослужить около пяти лет. Об этом URA.RU рассказал начальник производственного департамента компании «Нижневартовскдорсервис» Максим Никитин. «Мы модернизировали нашу лабораторию, поскольку появились новые ГОСТы к асфальтобетону. Мы закупили оборудование, необходимое для испытаний материалов. При создании новых смесей асфальтобетона существует возможность учитывать интенсивность движения автомобилей на дороге, при этом они лучше подходят нашим климатическим условиям и соответственно долговечнее. Конечно, много факторов влияет: погодные условия, тип земляного полотна, температурные разрывы, но в среднем подобное дорожное покрытие способно служить пять лет», — сообщил URA.RU Никитин. Ремонт и строительство дорог в Нижневартовске проводят с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона — его используют при укладке верхнего слоя асфальта. «Благодаря своему составу ЩМА качественно лучше обычного асфальтобетона: полотно крепче, особенно при контакте с шипованной резиной автомобильных покрышек, что крайне важно для Севера. Покрытие более шумное, но также обладает лучшими показателями по влагозащите и морозостойкости», — пояснил корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ставят бордюры, которых хватит на полвека. Речь идет о гранитных конструкциях — в рамках ремонтно-дорожной кампании их установят около 500 метров. Такие бордюры долговечнее привычных бетонных и могут прослужить более 50 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске (ХМАО) дорожники придумали новые смеси асфальтобетона. Несмотря на северные условия, дороги с таким покрытием могут прослужить около пяти лет. Об этом URA.RU рассказал начальник производственного департамента компании «Нижневартовскдорсервис» Максим Никитин. «Мы модернизировали нашу лабораторию, поскольку появились новые ГОСТы к асфальтобетону. Мы закупили оборудование, необходимое для испытаний материалов. При создании новых смесей асфальтобетона существует возможность учитывать интенсивность движения автомобилей на дороге, при этом они лучше подходят нашим климатическим условиям и соответственно долговечнее. Конечно, много факторов влияет: погодные условия, тип земляного полотна, температурные разрывы, но в среднем подобное дорожное покрытие способно служить пять лет», — сообщил URA.RU Никитин. Ремонт и строительство дорог в Нижневартовске проводят с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона — его используют при укладке верхнего слоя асфальта. «Благодаря своему составу ЩМА качественно лучше обычного асфальтобетона: полотно крепче, особенно при контакте с шипованной резиной автомобильных покрышек, что крайне важно для Севера. Покрытие более шумное, но также обладает лучшими показателями по влагозащите и морозостойкости», — пояснил корреспонденту URA.RU гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске ставят бордюры, которых хватит на полвека. Речь идет о гранитных конструкциях — в рамках ремонтно-дорожной кампании их установят около 500 метров. Такие бордюры долговечнее привычных бетонных и могут прослужить более 50 лет.