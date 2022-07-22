Шойгу встретился с главой турецкого Министерства обороны

Министр обороны России обсудил с турецким коллегой обстановку на Украине и в Сирии, сообщает ведомство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Среди обсуждаемых на встрече тем были Украина и Сирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — сообщили в Минобороны РФ. Министр прилетел в Стамбул в пятницу утром.

По информации ведомства, Сергей Шойгу заявил, что санкции США против Сирии незаконны и «усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране». Кроме того, министр поднял вопрос поддерживания режима прекращения огня в Сирии. Он отметил, что российское и турецкое ведомства поддерживают контакты по этому вопросу.

Также российский министр обратил внимание на присутствие в Сирии американских военных. Он отметил, что это нарушает международные нормы, так как Сирия — суверенное государство. По его словам, на некоторых своих сирийских базах США готовят террористов. Кроме того, он указал на то, что военные США незаконно держат контроль над некоторыми районами Сирии и добывают там полезные ископаемые.

Ранее Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать соглашение с ООН и Турцией о вывозе украинского зерна, передает «Царьград». Встреча с министром обороны Турции также была в планах министра.