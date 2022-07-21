В Перми из-за крестного хода будут перекрывать улицы

Крестный ход пройдет 26 июля в промежуток с 10:00 до 15:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми во вторник 26 июля пройдет крестный ход на Белую гору. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта по некоторым улицам, сообщается на сайте городской мэрии.

«В городе пройдет Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Дороги будут перекрывать на время прохождения участников — в промежуток с 10:00 до 15:00», — говорится на сайте.

Движение верующих начнется на Соборной площади у здания Художественной галереи. Колонна пройдет до Бахаревского женского монастыря на окраине города. Во время хода в Перми будут временно перекрываться: Комсомольский проспект (на пересечении ул. Революции и ул. Полины Осипенко), улица Василия Васильева, Комсомольская площадь (от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева), улица 1-Бахаревская, улице Пристанционная. Движение транспорта будет возобновляться по мере движения крестного хода.

Также с 12:00 до 15:00 во вторник изменится маршрут городского автобуса №57. Автобусы будут проходить по ул. Хлебозаводской до Липовой горы вместо следования по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана.