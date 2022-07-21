В Перми из-за крестного хода будут перекрывать улицы

В Перми во вторник 26 июля пройдет крестный ход на Белую гору. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта по некоторым улицам, сообщается на сайте городской мэрии.
«В городе пройдет Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Дороги будут перекрывать на время прохождения участников — в промежуток с 10:00 до 15:00», — говорится на сайте.
Движение верующих начнется на Соборной площади у здания Художественной галереи. Колонна пройдет до Бахаревского женского монастыря на окраине города. Во время хода в Перми будут временно перекрываться: Комсомольский проспект (на пересечении ул. Революции и ул. Полины Осипенко), улица Василия Васильева, Комсомольская площадь (от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева), улица 1-Бахаревская, улице Пристанционная. Движение транспорта будет возобновляться по мере движения крестного хода.
Также с 12:00 до 15:00 во вторник изменится маршрут городского автобуса №57. Автобусы будут проходить по ул. Хлебозаводской до Липовой горы вместо следования по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана.
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В Перми во вторник 26 июля пройдет крестный ход на Белую гору. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта по некоторым улицам, сообщается на сайте городской мэрии. «В городе пройдет Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. Дороги будут перекрывать на время прохождения участников — в промежуток с 10:00 до 15:00», — говорится на сайте. Движение верующих начнется на Соборной площади у здания Художественной галереи. Колонна пройдет до Бахаревского женского монастыря на окраине города. Во время хода в Перми будут временно перекрываться: Комсомольский проспект (на пересечении ул. Революции и ул. Полины Осипенко), улица Василия Васильева, Комсомольская площадь (от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева), улица 1-Бахаревская, улице Пристанционная. Движение транспорта будет возобновляться по мере движения крестного хода. Также с 12:00 до 15:00 во вторник изменится маршрут городского автобуса №57. Автобусы будут проходить по ул. Хлебозаводской до Липовой горы вместо следования по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана.