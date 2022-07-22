В Минэкономразвития назвали плюсы резкого снижения ставки ЦБ

В Министерстве экономического развития РФ назвали своевременным решение о снижении ключевой ставки. По словам замминистра ведомства Полины Крючковой, это позволит оживить экономическую ситуацию.
«Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки. В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и, в то же время, позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — заявила Крючкова URA.RU.
Ранее Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. 10 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%.
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В Министерстве экономического развития РФ назвали своевременным решение о снижении ключевой ставки. По словам замминистра ведомства Полины Крючковой, это позволит оживить экономическую ситуацию. «Мы считаем своевременным решение Центрального банка о существенном снижении ключевой ставки. В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и, в то же время, позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — заявила Крючкова URA.RU. Ранее Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. 10 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%.