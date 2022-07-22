Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, камера наблюдения, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
На снижение ключевой ставки повлияло укрепление позиций рубля Фото:

Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России.

«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится на сайте ЦБ.

Ключевую роль в решениях Центробанка по-прежнему играет динамика инфляции, которая на данный момент продолжает слабеть из-за низкого потребительского спроса и усиления курса рубля. Также на снижение ключевой ставки оказывают влияние и другие факторы: позитивные перспективы кредитной активности населения и укрепление позиции рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%.

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Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России. «Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится на сайте ЦБ. Ключевую роль в решениях Центробанка по-прежнему играет динамика инфляции, которая на данный момент продолжает слабеть из-за низкого потребительского спроса и усиления курса рубля. Также на снижение ключевой ставки оказывают влияние и другие факторы: позитивные перспективы кредитной активности населения и укрепление позиции рубля. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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