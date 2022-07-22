Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 8%

На снижение ключевой ставки повлияло укрепление позиций рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России.

«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится на сайте ЦБ.

Ключевую роль в решениях Центробанка по-прежнему играет динамика инфляции, которая на данный момент продолжает слабеть из-за низкого потребительского спроса и усиления курса рубля. Также на снижение ключевой ставки оказывают влияние и другие факторы: позитивные перспективы кредитной активности населения и укрепление позиции рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июля Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%.