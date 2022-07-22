В Кольцово экстренно сел самолет, летевший в Москву

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет вылетел из Кольцово в 16:20 Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.

«Мы взлетели, в течение двух минут резко начали снижаться. Нам по громкой связи капитан сообщил, что мы экстренно возвращаемся в Кольцово. Мы с женой сидели в конце салона, во время взлета хвостовая часть вся задребезжала, что, по идее, не должно было быть. Никогда такого не было», — приводит слова очевидца E1.ru.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали уточнить информацию. Оперативно дозвониться до представителя Кольцово не удалось.

Судя по онлайн-табло, инцидент с рейсом U6-300 произошел в районе 16:20. Сейчас на сайте указано, что борт повторно вылетел в Домодедово в 18:47.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны. «Мы взлетели, в течение двух минут резко начали снижаться. Нам по громкой связи капитан сообщил, что мы экстренно возвращаемся в Кольцово. Мы с женой сидели в конце салона, во время взлета хвостовая часть вся задребезжала, что, по идее, не должно было быть. Никогда такого не было», — приводит слова очевидца E1.ru. В пресс-службе «Уральских авиалиний» обещали уточнить информацию. Оперативно дозвониться до представителя Кольцово не удалось. Судя по онлайн-табло, инцидент с рейсом U6-300 произошел в районе 16:20. Сейчас на сайте указано, что борт повторно вылетел в Домодедово в 18:47.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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