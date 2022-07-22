США признали необходимость в мировых поставках российской нефти

22 июля 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Власти США признали потребность в российской нефти на мировых рынках Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, в противном случае стоимость черного золота вновь начнет расти. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — приводят РИА «Новости» слова Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института. Заместитель госсека подчеркнула, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить прибыль для Москвы, но в то же время сохранить стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Глава государства отметил, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, в противном случае стоимость черного золота вновь начнет расти. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — приводят РИА «Новости» слова Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института. Заместитель госсека подчеркнула, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить прибыль для Москвы, но в то же время сохранить стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Президент РФ Владимир Путин предостерег Запад от этого решения. Глава государства отметил, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес».