Путин предостерег Запад от введения ограничений на нефть РФ 20 июля 2022 в 02:23 Размер текста - 17 + Путин предупредил, что ограничения на нефть РФ приведут к резкому росту цен на нее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом. Цены взлетят до небес», — заявил Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом. Цены взлетят до небес», — заявил Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям