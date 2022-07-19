19 июля 2022

Путин предостерег Запад от введения ограничений на нефть РФ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин предупредил, что ограничения на нефть РФ приведут к резкому росту цен на нее Фото:
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Возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом. Цены взлетят до небес», — заявил Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.

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Возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом. Цены взлетят до небес», — заявил Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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