США хотят заморозить цены на нефть из РФ на уровне 40-60 долларов 06 июля 2022 в 21:11 Размер текста - 17 + Верхний порог цены будет зависеть от рыночных условий, когда будет согласован предел стоимости Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В США обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. «Страны НАТО изучают несколько способов ограничить нефтяные доходы России, минимизируя влияние на свою собственную экономику в дискуссиях, которые начались в преддверии саммита Большой семерки. США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть. На уровне 40-60 долларов», — сообщает агентство Bloomberg. Журналист отметил, что более конкретный порог, по которому будет покупаться нефть, зависит от рыночных условий, когда будет согласован верхний предел стоимости. До мини-падения цен российская нефть торговалась около отметки в 80 долларов за баррель. Американский телеканал CNBC со ссылкой на энергетических аналитиков сообщал, что страны «Большой семерки» хотят вдвое удешевить российскую нефть. По их словам, стремление G7 установить потолок цен на российскую нефть не лишено проблем. Реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти являются Китай и Индия. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . В США обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель. «Страны НАТО изучают несколько способов ограничить нефтяные доходы России, минимизируя влияние на свою собственную экономику в дискуссиях, которые начались в преддверии саммита Большой семерки. США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть. На уровне 40-60 долларов», — сообщает агентство Bloomberg. Журналист отметил, что более конкретный порог, по которому будет покупаться нефть, зависит от рыночных условий, когда будет согласован верхний предел стоимости. До мини-падения цен российская нефть торговалась около отметки в 80 долларов за баррель. Американский телеканал CNBC со ссылкой на энергетических аналитиков сообщал, что страны «Большой семерки» хотят вдвое удешевить российскую нефть. По их словам, стремление G7 установить потолок цен на российскую нефть не лишено проблем. Реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти являются Китай и Индия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям