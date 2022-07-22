Ведомство провело повторный профилактический рейд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге УМВД при помощи общественников провели профилактический рейд, очистив Плотинку от нелегальных предпринимателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев. А пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу подтвердила информацию.

«Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в городе проводится плановое профилактическое мероприятие», — подтвердило информацию ведомство. Данный рейд — повторный. Первый рейд был 15 июля.

Общественник Дмитрий Чукреев рассказал о повторном рейде. «При первом рейде полиция профилактически предупреждала предпринимателей о недопущении нарушения законодательства. А сегодня же полиция перешла от слов к действию. Проведены проверочные закупки торговых объектов (лопни шарик, алкогольное мороженое, кальяны). Изымается оборудование. Будут составляться административные протоколы», — сообщил Дмитрий.

Чукреев сообщил, что многие продавцы точек — несовершеннолетние и не были даже трудоустроены. «Многие продавцы не были трудоустроены. Мороженым 18+ торговали несовершеннолетние. На многих других объектах тоже были несовершеннолетние. ПДН отрабатывает эти эпизоды», — сообщил Дмитрий.

По его словам, предприниматели по-разному реагируют на действия полицейских. Одни реагируют нормально, а другие — нет. «Они не понимают, что у них забирают то, чем они занимались незаконно. Надо понимать, что центр Екатеринбурга — не базар, а место, где должны культурно отдыхать граждане и гости города. Поэтому, на мой взгляд, сейчас намного красивее выглядит одна из центральных аллей города. Прохожие реагировали положительно на полицейские рейды», — подытожил Чукреев.

Полиция очистила Плотинку от незаконных бизнесменов Фото: очевидец

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