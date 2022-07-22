22 июля 2022

WSJ: Зеленского ужасает перемирие с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины считает, что перемирие с РФ без возврата территорий приведет лишь к затягиванию конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае, если между Россией и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлится дольше. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит издание The Wall Street Journal слова Зеленского.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее говорил также и глава МИД Сергей Лавров.

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В случае, если между Россией и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлится дольше. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит издание The Wall Street Journal слова Зеленского. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее говорил также и глава МИД Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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