WSJ: Зеленского ужасает перемирие с Россией

23 июля 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Президент Украины считает, что перемирие с РФ без возврата территорий приведет лишь к затягиванию конфликта Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае, если между Россией и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлится дольше. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит издание The Wall Street Journal слова Зеленского. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее говорил также и глава МИД Сергей Лавров. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В случае, если между Россией и Украиной будет заключено перемирие, Москва получит передышку и конфликт может продлится дольше. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — приводит издание The Wall Street Journal слова Зеленского. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом ранее говорил также и глава МИД Сергей Лавров.