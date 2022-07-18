Захарова: Зеленский отказался от мира с Россией

18 июля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не хочет мира с Россией, заявила представитель МИД РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Это подтверждает высказывание главы МИД страны Дмитрия Кулебы о том, что Украина будет вести переговоры с РФ только после ее поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ответ всем, кто упрекает Россию в „неведении переговоров с киевским режимом“. Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению. Но факт подтвержден — Зеленский и сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ в специальной операции по освобождению Донбасса. О начале спецоперации объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским отказалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. Это подтверждает высказывание главы МИД страны Дмитрия Кулебы о том, что Украина будет вести переговоры с РФ только после ее поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ответ всем, кто упрекает Россию в „неведении переговоров с киевским режимом“. Киевский режим отказался сам. Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению. Но факт подтвержден — Зеленский и сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят», — написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ в специальной операции по освобождению Донбасса. О начале спецоперации объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс приостановлен из-за нежелания украинской стороны искать мирные пути урегулирования конфликта.