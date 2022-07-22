22 июля 2022
21 июля 2022

В городе ЯНАО установили пушку времен ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, пушка, солдаты, вов, орудие, артиллерия, пушка, артиллерийский расчет, реконструкторы, артиллеристы, артиллерия, орудие, пушка, великая отечественная война
Пушка ЗИС-3 производилась во время ВОВ (Архивное фото) Фото:

В Муравленко (ЯНАО) установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован.

«Установили пушку ЗИС-3. В годы войны это было самое массовое советское артиллерийское орудие», — отмечает Елена Молдован в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Оби в Сургуте установили танк Т-55. До этого боевая машина находилась на реставрации.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Муравленко (ЯНАО) установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован. «Установили пушку ЗИС-3. В годы войны это было самое массовое советское артиллерийское орудие», — отмечает Елена Молдован в своих социальных сетях. Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Оби в Сургуте установили танк Т-55. До этого боевая машина находилась на реставрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...