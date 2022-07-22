В городе ЯНАО установили пушку времен ВОВ

Пушка ЗИС-3 производилась во время ВОВ (Архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован.

«Установили пушку ЗИС-3. В годы войны это было самое массовое советское артиллерийское орудие», — отмечает Елена Молдован в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что на набережной Оби в Сургуте установили танк Т-55. До этого боевая машина находилась на реставрации.