На набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА».
«В Сургуте завершилась установка легендарного танка. Он занял почетное место в сквере Речников», — указано в сообщении.
С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34. За установкой отреставрированной боевой машины наблюдали десятки горожан.
Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков.
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