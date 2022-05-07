07 мая 2022
06 мая 2022

В Сургуте на набережной установили танк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танк Т-54. Тюмень, военная техника, танк т-54, танк, т-54
Т-55 вернули после реставрации Фото:

На набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА».

«В Сургуте завершилась установка легендарного танка. Он занял почетное место в сквере Речников», — указано в сообщении.

С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34. За установкой отреставрированной боевой машины наблюдали десятки горожан.

Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков.

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На набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА». «В Сургуте завершилась установка легендарного танка. Он занял почетное место в сквере Речников», — указано в сообщении. С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34. За установкой отреставрированной боевой машины наблюдали десятки горожан. Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы шесть самолетов первой в России женской пилотажной группа «Барсы» устроят летную акцию «Бессмертный полк». Они пролетят над городами ХМАО, а на самолетах будут нанесены фотографии фронтовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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