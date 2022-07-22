22 июля 2022

Госдепартамент подтвердил гибель наемников США на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военный, нато, nato, солдат, наемник, армия нато, солдат удачи, дикие гуси
Американские наемники погибли в районе Донбасса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдепартаменте США подтвердили гибель двух американских наемников на Украине. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на представителя Госдепа.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — цитирует ABC представителя Госдепартамента.

Работник Госдепа отказался от дальнейших комментариев из уважения к погибшим. Предполагается, что американцы сражались на стороне ВСУ.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля для защиты Донбасса, заявлял президент России Владимир Путин. Иностранные наемники, которые участвуют в конфликте на стороне украинской армии, жалуются на падение боевого духа, сообщал американский телеканал NBC. У наемников есть средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным, цитирует Nation News бывшего американского военнослужащего Джеймса Васкеса. По заявлениям Минобороны РФ, вооруженные силы России активно уничтожают иностранных наемников ВСУ, передает телеканал 360.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Госдепартаменте США подтвердили гибель двух американских наемников на Украине. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на представителя Госдепа. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — цитирует ABC представителя Госдепартамента. Работник Госдепа отказался от дальнейших комментариев из уважения к погибшим. Предполагается, что американцы сражались на стороне ВСУ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля для защиты Донбасса, заявлял президент России Владимир Путин. Иностранные наемники, которые участвуют в конфликте на стороне украинской армии, жалуются на падение боевого духа, сообщал американский телеканал NBC. У наемников есть средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным, цитирует Nation News бывшего американского военнослужащего Джеймса Васкеса. По заявлениям Минобороны РФ, вооруженные силы России активно уничтожают иностранных наемников ВСУ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...