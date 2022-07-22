Госдепартамент подтвердил гибель наемников США на Украине

В Госдепартаменте США подтвердили гибель двух американских наемников на Украине. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на представителя Госдепа.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — цитирует ABC представителя Госдепартамента.
Работник Госдепа отказался от дальнейших комментариев из уважения к погибшим. Предполагается, что американцы сражались на стороне ВСУ.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля для защиты Донбасса, заявлял президент России Владимир Путин. Иностранные наемники, которые участвуют в конфликте на стороне украинской армии, жалуются на падение боевого духа, сообщал американский телеканал NBC. У наемников есть средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным, цитирует Nation News бывшего американского военнослужащего Джеймса Васкеса. По заявлениям Минобороны РФ, вооруженные силы России активно уничтожают иностранных наемников ВСУ, передает телеканал 360.
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