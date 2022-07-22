Из Екатеринбурга возобновили полеты в Египет

В Хургаду, после трехмесячного перерыва, вылетел первый самолет из Кольцово Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня стартовал первый рейс в Хургаду (Египет). Полеты по этому направлению не осуществлялись с марта, рассказали URA.RU в пресс-службе Кольцово.

«Сегодня первый рейс в Хургаду выполнила авиакомпания iFly. Борт вылетел из Кольцово в 3:55. Чартерные рейсы на популярный египетский курорт будут выполняться раз в 10-11 дней на самолетах Airbus A330 вместимостью 378 пассажиров», — рассказали представители аэропорта.

Авиасообщение с Египтом приостановили в марте. При этом в январе и феврале Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово — туда улетели 47 тысяч пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что туроператор TEZ Tour предложил свердловчанам путевки в Египет на 10 дней за 87 — 92 тысячи рублей.