Свердловчанам предложили отдых в Египте за 100 тысяч с человека

Чартеры из Кольцово в Хургаду начнут летать 23 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Екатеринбурга в августе смогут провести десять дней в Египте почти за 100 тысяч рублей за одного человека. Такие цены объявил туроператор TEZ Tour, объявивший о начале полетов из шести российских городов. Первые рейсы из аэропорта Кольцова отправятся 23 июля.

«В субботу, 23 июля, начнутся чартерные полеты в Хургаду из Екатеринбурга. Вылет запланирован в 03:20 по местному времени. Стоимость пакетного отдыха по маршруту Екатеринбург — Хургада — от 87 230 рублей на человека. А в августе — от 92 487 рублей», — сообщает портал «Турпром» со ссылкой на оператора.

Помимо уральской столицы, самолеты в Египет будут следовать из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Самары. Рейсы будет обслуживать авиакомпания iFly, аффилированная с TEZ Tour. Среди всех городов туры из Екатеринбурга оказались самыми дорогими.

В начале июля екатеринбургский аэропорт Кольцово объявил, что до конца месяца возобновит рейсы в Хургаду. Чартерные перевозки будут выполняться раз в 9-10 дней на авиалайнерах Airbus A380.