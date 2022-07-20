Свердловчанам предложили отдых в Египте за 100 тысяч с человека

Жители Екатеринбурга в августе смогут провести десять дней в Египте почти за 100 тысяч рублей за одного человека. Такие цены объявил туроператор TEZ Tour, объявивший о начале полетов из шести российских городов. Первые рейсы из аэропорта Кольцова отправятся 23 июля.
«В субботу, 23 июля, начнутся чартерные полеты в Хургаду из Екатеринбурга. Вылет запланирован в 03:20 по местному времени. Стоимость пакетного отдыха по маршруту Екатеринбург — Хургада — от 87 230 рублей на человека. А в августе — от 92 487 рублей», — сообщает портал «Турпром» со ссылкой на оператора.
Помимо уральской столицы, самолеты в Египет будут следовать из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Самары. Рейсы будет обслуживать авиакомпания iFly, аффилированная с TEZ Tour. Среди всех городов туры из Екатеринбурга оказались самыми дорогими.
В начале июля екатеринбургский аэропорт Кольцово объявил, что до конца месяца возобновит рейсы в Хургаду. Чартерные перевозки будут выполняться раз в 9-10 дней на авиалайнерах Airbus A380.
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