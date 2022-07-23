Депутат ГД: санкции против РФ создали проблему для госдолга США

23 июля 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Страны избавляющиеся от гособлигаций США пытаются спасти свою экономику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении российского госдолга обернулись для США снижением популярности их государственных облигаций и кризисом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Во-первых, снижение доли стран в американском госдолге — естественный процесс, вытекающий из грубого попрания западными странами самого этого финансового института. Когда в феврале 2022 года американские власти ввели санкции в отношении российского госдолга с ОФЗ, на международном уровне возник вопрос об устойчивости принципов работы с такими финансовыми инструментами. Еще несколько месяцев назад я говорил, что эти действия в конечном итоге приведут к негативным последствиям для их инициаторов, что мы и видим», — сказал Денис Кравченко. По его словам, снижение доли в американском госдолге Китая и Японии говорит о запросе на формирование новых мировых валютных зон и политических блоков. «Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иран и Аргентина планируют вступить в БРИКС. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Это очевидный общемировой тренд. Старая мировая модель взаимодействия больше не работает. Все это предполагает кризис в США, но здесь более интересна ситуация стран с созависимыми экономиками», — отметил депутат. Он подчеркнул, что тренд на диверсификацию вложений, особенно в американскую экономику, будет лишь набирать свои обороты. «Думаю, нет смысла говорить об инфляции, которую американские власти надеются сдержать путем введения санкций в отношении России, а также за счет вложений других стран. Но сегодня вовлеченность стран в госдолг США выступает фактором, передающим инфляцию и высочайшую волатильность, как заразу. Например, с йеной наблюдается стремительное падение по отношению к доллару с 1 марта, а инфляция в стране раскручивается по типу американской. Снижение доли в госдолге — явная попытка убежать с тонущего звездно-полосатого корабля», — объяснил эксперт. Запад вводит санкции в отношении России с начала спецоперации по защите Донбасса. Так, США ввели ограничения против суверенного долга России. Они касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином РФ. Под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. В ответ на это глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что страна не отказывается от обязательств по государственному долгу, однако будет совершать транзакции в рублях. Позднее Китай снизил вложения в американский долг менее чем до триллиона долларов. Теперь крупнейшим держателем госдолга США является Япония. При этом Токио также снизил вложения в их гособлигации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции в отношении российского госдолга обернулись для США снижением популярности их государственных облигаций и кризисом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Во-первых, снижение доли стран в американском госдолге — естественный процесс, вытекающий из грубого попрания западными странами самого этого финансового института. Когда в феврале 2022 года американские власти ввели санкции в отношении российского госдолга с ОФЗ, на международном уровне возник вопрос об устойчивости принципов работы с такими финансовыми инструментами. Еще несколько месяцев назад я говорил, что эти действия в конечном итоге приведут к негативным последствиям для их инициаторов, что мы и видим», — сказал Денис Кравченко. По его словам, снижение доли в американском госдолге Китая и Японии говорит о запросе на формирование новых мировых валютных зон и политических блоков. «Саудовская Аравия, Египет, Турция, Иран и Аргентина планируют вступить в БРИКС. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Это очевидный общемировой тренд. Старая мировая модель взаимодействия больше не работает. Все это предполагает кризис в США, но здесь более интересна ситуация стран с созависимыми экономиками», — отметил депутат. Он подчеркнул, что тренд на диверсификацию вложений, особенно в американскую экономику, будет лишь набирать свои обороты. «Думаю, нет смысла говорить об инфляции, которую американские власти надеются сдержать путем введения санкций в отношении России, а также за счет вложений других стран. Но сегодня вовлеченность стран в госдолг США выступает фактором, передающим инфляцию и высочайшую волатильность, как заразу. Например, с йеной наблюдается стремительное падение по отношению к доллару с 1 марта, а инфляция в стране раскручивается по типу американской. Снижение доли в госдолге — явная попытка убежать с тонущего звездно-полосатого корабля», — объяснил эксперт. Запад вводит санкции в отношении России с начала спецоперации по защите Донбасса. Так, США ввели ограничения против суверенного долга России. Они касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином РФ. Под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. В ответ на это глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что страна не отказывается от обязательств по государственному долгу, однако будет совершать транзакции в рублях. Позднее Китай снизил вложения в американский долг менее чем до триллиона долларов. Теперь крупнейшим держателем госдолга США является Япония. При этом Токио также снизил вложения в их гособлигации.