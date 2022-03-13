Силуанов оценил санкционный ущерб золотовалютным резервам РФ

Антон Силуанов назвал банковскую систему России устойчивой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Часть резервов России, содержащихся в валюте и золоте, заморожены. Странами Запада оказывается давление на Китай, в национальной валюте которого содержится значительная часть незамороженных резервов страны. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Заморожена примерно половина от тех резервов, которые у нас были. Часть находится в китайской валюте — юанях, и мы видим, какое давление оказывается со стороны стран Запада на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», трансляция велась на платформе «Смотрим».

При этом банковская система России достаточно устойчива. Все расчеты внутри страны выполняются, и государство будет помогать кредитным организациям, коротко добавил он.

«Запад нарушил все принципы и подходы. Вернутся эти ограничения в те страны, которые они вводили. Будут бить рикошетом. Мировая экономика будет перестраиваться», — уточнил Силуанов.

Крое того, по его информации из-за санкций западных стран заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России, уточняет RT. Отмечается также, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, однако будет платить по ним в рублях, уточняет «Царьград».

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом стало известно 24 февраля. Несмотря на это, ряд западных стран, а также США ввели против России санкции, влияющие на экономику и банковский сектор страны. Миллиарды долларов на счетах Центробанка были заморожены, а ряд кредитных организаций были отключены от платежной системы SWIFT. Выпущенные в России карты Visa и Мastercard перестали работать за границей.

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