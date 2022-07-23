Жанна не понимает, почему среди 2800 зараженных только 8 девушек (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Жанна Рябцева предъявила главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейесусу за его заявление о том, что вспышка обезьяньей оспы имеет международное значение. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Глава ВОЗ объявил вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией международного значения. Не международного, Тедрос. А исключительно вашего, «западного», «толерантного», и «демократического», — говорится в сообщении.

Жанна, ссылаясь на Центр по контролю и профилактике заболеваний, считает, что в США среди более чем 2800 случаев обезьяньей оспы, зарегистрированных в США, всего восемь женщин. «Странная статистика, не находите? Кто же болеет этой оспой, Тедрос?», — написала Рябцева.

Ранее URA.RU писало, что депутат Рябцева требовала запретить любую пропаганду ЛГБТ. Жанна считает, что это необходимая мера по ряду причин.

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