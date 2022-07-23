23 июля 2022

Иммунолог Жемчугов: пандемия COVID-19 закончится из-за «кентавра»

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Новый подвид «Омикрона» более заразный Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида «Кентавр» омикрон-штамма. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Новый распространяющийся вариант „кентавр“ более заразный. Вирус быстро „проиммунизирует“ население. И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — заявил Жемчугов в интервью РИА «Новости».

Новый подвид «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») выявили в Индии в мае этого года, сообщает сайт MK.RU. Затем случаи заражения появились в десятках других стран. В ВОЗ охарактеризовали этот вариант, как «вызывающий беспокойство». Он является более заразным, по сравнению с предыдущими мутациями COVID-19, заявлял URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. На прошлой неделе в России выявили пять случаев заражения «кентавром», передает «Ридус». Среди симптомов боль в горле, головная боль, насморк, кашель и осиплость голоса, передает «Федеральное агентство новостей».

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Пандемия коронавируса может закончиться из-за подвида «Кентавр» омикрон-штамма. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Новый распространяющийся вариант „кентавр“ более заразный. Вирус быстро „проиммунизирует“ население. И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть», — заявил Жемчугов в интервью РИА «Новости». Новый подвид «Омикрона» BA.2.75 Centaurus («Кентавр») выявили в Индии в мае этого года, сообщает сайт MK.RU. Затем случаи заражения появились в десятках других стран. В ВОЗ охарактеризовали этот вариант, как «вызывающий беспокойство». Он является более заразным, по сравнению с предыдущими мутациями COVID-19, заявлял URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. На прошлой неделе в России выявили пять случаев заражения «кентавром», передает «Ридус». Среди симптомов боль в горле, головная боль, насморк, кашель и осиплость голоса, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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