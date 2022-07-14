Врач назвал главную опасность нового штамма «Омикрон — Кентавр»

Новый штамм «Омикрона» по заразности близок к кори, считает Сергей Токарев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм «Омикрон», обнаруженный в Индии, BA.2.75 Centaurus («Кентавр») оказался еще заразнее других подвариантов. Не исключено, что мутация может добраться и до России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«В России начинают преобладать, по данным секвенирования, варианты ВА.4 и ВА.5. Они не просто пришли, они вытесняют предыдущие подварианты „Омикрона“. Они обладают большим репродуктивным числом, чем предыдущие штаммы COVID-19. Индекс заразности составляет порядка 10-12 баллов. У кори он 14. У „Омикрона“ BA.2.75, который за рубежом назвали „Кентавром“, индекс распространения составляет около 12. Он максимально ближе к кори. Нет сомнений, что „Кентавр“ может дойти и до России», — подчеркнул Сергей Токарев.

Доктор наук добавил, что вариант BA.2.75 является потомком «Омикрона» ВА.2. «Это потомок „Омикрона“ ВА.2. „Кентавр“ более трансмиссивный. Так как у вируса идет эволюция по увеличению заразности. Мы пока наблюдаем», — заявил Токарев.

По словам главного профилактолога УрФО, опасность новых подвариантов COVID-19 заключается в том, что они полностью уходят от иммунного ответа. «Повода для паники нет, потому что варианты переносятся легче, чем „Дельта“, но возможно несколько тяжелее, чем сам оригинальный „Омикрон“, потому что штаммы имеют специфическую мутацию, позволяющую более эффективно уклоняться от поствакцинального иммунитета и иммунитета переболевших. То есть мы с чистого листа все начинаем. И рассчитывать на коллективный иммунитет нужно для каждого штамма в отдельности, а не для общего коронавируса. Поэтому та рекомендация, которую дали коллеги из ВОЗ, а также оперштабы Москвы и Санкт-Петербурга о возобновлении масочного режима в закрытых помещениях, абсолютно оправдана», — объяснил он.

Вариант BA.2.75 впервые был обнаружен в Индии в мае 2022 года. Затем случаи заражения начали появляться в десятках других стран, включая США и страны западной Европы. ВОЗ добавила новую линию «Омикрона» в список отслеживаемых, «вызывающих беспокойство».