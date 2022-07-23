23 июля 2022
22 июля 2022

Жителей челябинского города возмутил мешок книг на мусорке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, библиотека, книги, макулатура
Горожане предложили сдавать книги, а не выкидывать их Фото:

В Озерске (Челябинская область) мешок книг выкинули на мусорную площадку. Горожан возмутило такое отношение к книгам, сообщается в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, ребятки и все те, у кого дома есть балалайка с камерой и интернетом, ну зачем так делать? Мне очень жалко, когда я вижу книги на мусорке, я понимаю, не хочется заморачиваться с поиском желающих их забрать, проще взять и выкинуть на свалку. Есть куча площадок в городе, где люди отдают, продают, меняют вещи, которые им уже не нужны, почему бы и тут так не сделать, кощунство, я считаю», — написал участник группы, пожелавший не называть своего имени.

В комментариях горожане поддержали автора поста и написали несколько адресов, где принимают книги. Жительница Соседнего с Озерском Кыштыма сообщила, что она организует акцию по сбору детских книг для жителей Донецка и Луганска и предложила передавать книги ей.

Книги выбросили на контейнерную площадку для сбора бытовых отходов

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В Озерске (Челябинская область) мешок книг выкинули на мусорную площадку. Горожан возмутило такое отношение к книгам, сообщается в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, ребятки и все те, у кого дома есть балалайка с камерой и интернетом, ну зачем так делать? Мне очень жалко, когда я вижу книги на мусорке, я понимаю, не хочется заморачиваться с поиском желающих их забрать, проще взять и выкинуть на свалку. Есть куча площадок в городе, где люди отдают, продают, меняют вещи, которые им уже не нужны, почему бы и тут так не сделать, кощунство, я считаю», — написал участник группы, пожелавший не называть своего имени. В комментариях горожане поддержали автора поста и написали несколько адресов, где принимают книги. Жительница Соседнего с Озерском Кыштыма сообщила, что она организует акцию по сбору детских книг для жителей Донецка и Луганска и предложила передавать книги ей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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