Горожане предложили сдавать книги, а не выкидывать их Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) мешок книг выкинули на мусорную площадку. Горожан возмутило такое отношение к книгам, сообщается в группе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, ребятки и все те, у кого дома есть балалайка с камерой и интернетом, ну зачем так делать? Мне очень жалко, когда я вижу книги на мусорке, я понимаю, не хочется заморачиваться с поиском желающих их забрать, проще взять и выкинуть на свалку. Есть куча площадок в городе, где люди отдают, продают, меняют вещи, которые им уже не нужны, почему бы и тут так не сделать, кощунство, я считаю», — написал участник группы, пожелавший не называть своего имени.

В комментариях горожане поддержали автора поста и написали несколько адресов, где принимают книги. Жительница Соседнего с Озерском Кыштыма сообщила, что она организует акцию по сбору детских книг для жителей Донецка и Луганска и предложила передавать книги ей.

Книги выбросили на контейнерную площадку для сбора бытовых отходов «Говорит Озерск», «ВКонтакте»