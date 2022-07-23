В Тюмени на фоне санкций вырос спрос на компактные квартиры

24 июля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Тюмени вырос спрос на квартиры однушки и квартиры-студии Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Тюмени вырос спрос на однокомнатное жилье и квартиры-студии. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Евгения Островская. По словам эксперта, запрос на такое жилье вырос в результате ухода с российского рынка производителей мебели и отделочных материалов. «Самыми востребованными стали однушки и евро-двухкомнатные квартиры. На это повлияла как общая ситуация в стране и мире, рост ставок по ипотеке, так и уход с рынка многих компаний — производителей мебели, бытовой техники и отделочных материалов», — рассказала эксперт изданию «РБК-Тюмень». По словам дизайнера интерьеров, теперь при покупке недвижимости тюменцы обращают внимание на функциональность квартир. Это связано с нежеланием переплачивать за ненужные квадратные метры. На элитное жилье спрос упал. Западные страны ввели санкции против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие компании были вынуждены покинуть российский рынок. Президент РФ Владимир Путин сравнил такой шаг с агрессией. Однако отечественные производители начали активно заниматься импортозамещением. Так, предприятие в Тобольске, занимающееся выпуском продукции для городского благоустройства, заменило польского производителя. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени вырос спрос на однокомнатное жилье и квартиры-студии. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Евгения Островская. По словам эксперта, запрос на такое жилье вырос в результате ухода с российского рынка производителей мебели и отделочных материалов. «Самыми востребованными стали однушки и евро-двухкомнатные квартиры. На это повлияла как общая ситуация в стране и мире, рост ставок по ипотеке, так и уход с рынка многих компаний — производителей мебели, бытовой техники и отделочных материалов», — рассказала эксперт изданию «РБК-Тюмень». По словам дизайнера интерьеров, теперь при покупке недвижимости тюменцы обращают внимание на функциональность квартир. Это связано с нежеланием переплачивать за ненужные квадратные метры. На элитное жилье спрос упал. Западные страны ввели санкции против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие компании были вынуждены покинуть российский рынок. Президент РФ Владимир Путин сравнил такой шаг с агрессией. Однако отечественные производители начали активно заниматься импортозамещением. Так, предприятие в Тобольске, занимающееся выпуском продукции для городского благоустройства, заменило польского производителя.