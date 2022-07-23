23 июля 2022
22 июля 2022

В Тюмени на фоне санкций вырос спрос на компактные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, интерьер, квартира, апартаменты
В Тюмени вырос спрос на квартиры однушки и квартиры-студии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюмени вырос спрос на однокомнатное жилье и квартиры-студии. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Евгения Островская. По словам эксперта, запрос на такое жилье вырос в результате ухода с российского рынка производителей мебели и отделочных материалов.

«Самыми востребованными стали однушки и евро-двухкомнатные квартиры. На это повлияла как общая ситуация в стране и мире, рост ставок по ипотеке, так и уход с рынка многих компаний — производителей мебели, бытовой техники и отделочных материалов», — рассказала эксперт изданию «РБК-Тюмень».

По словам дизайнера интерьеров, теперь при покупке недвижимости тюменцы обращают внимание на функциональность квартир. Это связано с нежеланием переплачивать за ненужные квадратные метры. На элитное жилье спрос упал.

Западные страны ввели санкции против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие компании были вынуждены покинуть российский рынок. Президент РФ Владимир Путин сравнил такой шаг с агрессией. Однако отечественные производители начали активно заниматься импортозамещением. Так, предприятие в Тобольске, занимающееся выпуском продукции для городского благоустройства, заменило польского производителя.

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В Тюмени вырос спрос на однокомнатное жилье и квартиры-студии. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Евгения Островская. По словам эксперта, запрос на такое жилье вырос в результате ухода с российского рынка производителей мебели и отделочных материалов. «Самыми востребованными стали однушки и евро-двухкомнатные квартиры. На это повлияла как общая ситуация в стране и мире, рост ставок по ипотеке, так и уход с рынка многих компаний — производителей мебели, бытовой техники и отделочных материалов», — рассказала эксперт изданию «РБК-Тюмень». По словам дизайнера интерьеров, теперь при покупке недвижимости тюменцы обращают внимание на функциональность квартир. Это связано с нежеланием переплачивать за ненужные квадратные метры. На элитное жилье спрос упал. Западные страны ввели санкции против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за этого многие компании были вынуждены покинуть российский рынок. Президент РФ Владимир Путин сравнил такой шаг с агрессией. Однако отечественные производители начали активно заниматься импортозамещением. Так, предприятие в Тобольске, занимающееся выпуском продукции для городского благоустройства, заменило польского производителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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