Тобольское предприятие заменит польского производителя

Тобольское предприятие, выпускающее фонари, скамейки и иную продукцию для города, заменит польского производителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тобольске Тюменской области предприятие, которое выпускает продукцию для городского благоустройства, заменит польского производителя. Об этом рассказал заместитель главы города Тобольска Юрий Вавакин.

«Чтобы поддержать нашего производителя, было принято решение поменять опоры — производитель Польша — на нашего, местного производителя», — рассказал Вавакин в эфире телеканала «Тюменское время». Как отметил сам производитель, предприятие занимается выпуском уличных фонарей и скамеек на протяжении трех десятилетий. Поставки изделий осуществляются по всей России.

«Ноябрьск, Екатеринбург, Невьянск, Муравленко, Надым, Нижневартовск — уральский перечень городов, где мы замещаем или пытаемся импорт замещать. <…> У нас, кроме промышленной площадки в Тобольске, есть производственная площадка в Екатеринбурге, которая занимается другими технологиями — алюминием, литьем алюминия с антикоррозийной обработкой», — сообщил предприниматель Юрий Рожнин в эфире телеканала «Тюменское время».

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в рамках программы импортозамещения запустят производство стеклотканей. Предприятие планирует начать работу в течение двух-трех лет.

Из-за спецоперации на Украине страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели санкции против России. Представители власти в России ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.

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