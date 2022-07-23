23 июля 2022
22 июля 2022

Губернатор Махонин показал, как в Пермском крае добывают золото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Пермский губернатор Махонин побывал на золотодобывающем предприятии Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на пермском золотом месторождении. Видео с золотодобывающего предприятия он разместил в своем telegram-канале.

«Решил проехаться по туристическим местам севера и по пути заехал на Саменскую россыпь в Красновишерском округе. Это одно из самых больших месторождений рассыпного золота в регионе», — пишет губернатор. Золото на россыпи добывают при помощи шагающего экскаватора и гидравлического комплекса, сообщил он.

Вместе с работниками предприятия Махонин отмыл несколько камней и показал драгоценную крупинку металла оператору. Также губернатор рассказал, что шагающий экскаватор за одну проходку «поднимает до 10 кубов породы — это объем целого КАМАЗа».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае молодой сотрудник университета нашел золото в походе. Также экспедиция нашла подтверждение о наличии алмазов в регионе.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на пермском золотом месторождении. Видео с золотодобывающего предприятия он разместил в своем telegram-канале. «Решил проехаться по туристическим местам севера и по пути заехал на Саменскую россыпь в Красновишерском округе. Это одно из самых больших месторождений рассыпного золота в регионе», — пишет губернатор. Золото на россыпи добывают при помощи шагающего экскаватора и гидравлического комплекса, сообщил он. Вместе с работниками предприятия Махонин отмыл несколько камней и показал драгоценную крупинку металла оператору. Также губернатор рассказал, что шагающий экскаватор за одну проходку «поднимает до 10 кубов породы — это объем целого КАМАЗа». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае молодой сотрудник университета нашел золото в походе. Также экспедиция нашла подтверждение о наличии алмазов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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