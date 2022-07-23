Губернатор Махонин показал, как в Пермском крае добывают золото. Видео

24 июля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Пермский губернатор Махонин побывал на золотодобывающем предприятии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на пермском золотом месторождении. Видео с золотодобывающего предприятия он разместил в своем telegram-канале. «Решил проехаться по туристическим местам севера и по пути заехал на Саменскую россыпь в Красновишерском округе. Это одно из самых больших месторождений рассыпного золота в регионе», — пишет губернатор. Золото на россыпи добывают при помощи шагающего экскаватора и гидравлического комплекса, сообщил он. Вместе с работниками предприятия Махонин отмыл несколько камней и показал драгоценную крупинку металла оператору. Также губернатор рассказал, что шагающий экскаватор за одну проходку «поднимает до 10 кубов породы — это объем целого КАМАЗа». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае молодой сотрудник университета нашел золото в походе. Также экспедиция нашла подтверждение о наличии алмазов в регионе. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Глава Пермского края Дмитрий Махонин побывал на пермском золотом месторождении. Видео с золотодобывающего предприятия он разместил в своем telegram-канале. «Решил проехаться по туристическим местам севера и по пути заехал на Саменскую россыпь в Красновишерском округе. Это одно из самых больших месторождений рассыпного золота в регионе», — пишет губернатор. Золото на россыпи добывают при помощи шагающего экскаватора и гидравлического комплекса, сообщил он. Вместе с работниками предприятия Махонин отмыл несколько камней и показал драгоценную крупинку металла оператору. Также губернатор рассказал, что шагающий экскаватор за одну проходку «поднимает до 10 кубов породы — это объем целого КАМАЗа». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае молодой сотрудник университета нашел золото в походе. Также экспедиция нашла подтверждение о наличии алмазов в регионе.