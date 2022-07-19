Молодой пермяк во время похода нашел в деревне золото и алмазы

Золото было найдено в ходе геологической экспедиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аспирант геологического факультета пермского классического университета (ПГНИУ) Виталий Голдырев провел экспедицию на восток региона. Она проходила с 11 по 14 июля в поселке Промысла Горнозаводского района. Во время раскопок было подтверждено наличие в грунте алмазов, также было найдено золото.

«Золото нашли, намыли несколько граммов. Находка будет использована в дальнейших исследованиях. Также экспедиция нашла подтверждение о наличии алмазов», — сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

Экспедиция является основной частью проекта «Золото-алмазная лихорадка». Его цель — интеграция вузов, горнодобывающих предприятий и научных институтов в области поисков месторождений золота и алмазов в Пермском крае. В походе приняли участие 40 студентов вузов России и специалисты по золотодобыче из Киргизии. Научные исследования пройдут в естественнонаучном институте ПГНИУ, а также геологических институтах Екатеринбурга и Новосибирска.

Поселок Промысла расположен в Горнозаводском районе Пермского края. В 1829 году здесь обнаружили первый в России и Европе алмаз.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские археологи, которые занимались раскопками на территории завода им. Шпагина, обнаружили часть Соликамского тракта. По этому пути следовал в ссылку писатель Федор Достоевский.