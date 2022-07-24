В Белгороде ввели повышенный уровень террористической опасности

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня подписал соответствующий документ», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. Он призвал земляков к бдительности и вниманию и попросил их сразу же звонить по телефону «112», в полицию или администрацию при виде беспилотников, подозрительных предметов или странных незнакомцев.
«Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме», — заверил Гладков. Ранее украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Грайвороне Белгородской области. Для этого они использовали квадрокоптер.
Аналогичный режим террористической опасности действует и на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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