В Белгороде ввели повышенный уровень террористической опасности

24 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Губернатор просит жителей обращать внимание на дроны (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня подписал соответствующий документ», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. Он призвал земляков к бдительности и вниманию и попросил их сразу же звонить по телефону «112», в полицию или администрацию при виде беспилотников, подозрительных предметов или странных незнакомцев. «Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме», — заверил Гладков. Ранее украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Грайвороне Белгородской области. Для этого они использовали квадрокоптер. Аналогичный режим террористической опасности действует и на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня подписал соответствующий документ», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. Он призвал земляков к бдительности и вниманию и попросил их сразу же звонить по телефону «112», в полицию или администрацию при виде беспилотников, подозрительных предметов или странных незнакомцев. «Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме», — заверил Гладков. Ранее украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Грайвороне Белгородской области. Для этого они использовали квадрокоптер. Аналогичный режим террористической опасности действует и на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.