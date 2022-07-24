В Белгороде ввели повышенный уровень террористической опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Губернатор просит жителей обращать внимание на дроны (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня подписал соответствующий документ», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. Он призвал земляков к бдительности и вниманию и попросил их сразу же звонить по телефону «112», в полицию или администрацию при виде беспилотников, подозрительных предметов или странных незнакомцев.

«Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме», — заверил Гладков. Ранее украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Грайвороне Белгородской области. Для этого они использовали квадрокоптер.

Аналогичный режим террористической опасности действует и на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Белгородской области до 8 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сегодня подписал соответствующий документ», — сообщил глава Белгородской области в своем telegram-канале. Он призвал земляков к бдительности и вниманию и попросил их сразу же звонить по телефону «112», в полицию или администрацию при виде беспилотников, подозрительных предметов или странных незнакомцев. «Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры выполняют свою работу в полном объеме», — заверил Гладков. Ранее украинские военные сбросили бомбу на библиотеку в Грайвороне Белгородской области. Для этого они использовали квадрокоптер. Аналогичный режим террористической опасности действует и на территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...