Курганский депутат Госдумы рассказал, почем принимают ягоды у курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков рассказал о поре летних заготовок и показал закупочные цены курганского предприятия. Информация появилась на страничке депутата соцсети «ВКонтакте»

«Пришла пора летних заготовок. На местном мясоперерабатывающем предприятии „ВЕЛЕС“ организована массовая приемка плодовой, овощной продукции от местного населения», — пишет Ильтяков. Также он выложил несколько снимков с приемозаготовительного пункта, где в день принимают до полутонны килограммов заготовок.

Среди снимков коробок с ягодами есть фото объявления с закупочными ценами. Дороже всего покупают малину — 250 р/кг. За лесную клубнику, черную смородину и чеснок платят по 200 рублей за килограмм. Оплата производится наличными.

Подписчики депутата восхитились идеей закупа ягод и овощей у населения. Многие комментаторы признались, что цены неплохие и помогут заработать местному населению.

Депутат ГД Александр Ильтяков разместил фото с курганского заготовительного пункта фото: VK Александр Ильтяков

Курганский депутат ГД Александр Ильтяков рассказал, почем принимают ягоды у местного населения фото: VK Александр Ильтяков

Прайс на прием ягод и овощей у курганского населения фото: VK Александр Ильтяков