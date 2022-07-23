Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков рассказал о поре летних заготовок и показал закупочные цены курганского предприятия. Информация появилась на страничке депутата соцсети «ВКонтакте»
«Пришла пора летних заготовок. На местном мясоперерабатывающем предприятии „ВЕЛЕС“ организована массовая приемка плодовой, овощной продукции от местного населения», — пишет Ильтяков. Также он выложил несколько снимков с приемозаготовительного пункта, где в день принимают до полутонны килограммов заготовок.
Среди снимков коробок с ягодами есть фото объявления с закупочными ценами. Дороже всего покупают малину — 250 р/кг. За лесную клубнику, черную смородину и чеснок платят по 200 рублей за килограмм. Оплата производится наличными.
Подписчики депутата восхитились идеей закупа ягод и овощей у населения. Многие комментаторы признались, что цены неплохие и помогут заработать местному населению.
Депутат ГД Александр Ильтяков разместил фото с курганского заготовительного пункта
фото: VK Александр Ильтяков
Курганский депутат ГД Александр Ильтяков рассказал, почем принимают ягоды у местного населения
фото: VK Александр Ильтяков
Прайс на прием ягод и овощей у курганского населения
фото: VK Александр Ильтяков
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Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков рассказал о поре летних заготовок и показал закупочные цены курганского предприятия. Информация появилась на страничке депутата соцсети «ВКонтакте» «Пришла пора летних заготовок. На местном мясоперерабатывающем предприятии „ВЕЛЕС“ организована массовая приемка плодовой, овощной продукции от местного населения», — пишет Ильтяков. Также он выложил несколько снимков с приемозаготовительного пункта, где в день принимают до полутонны килограммов заготовок. Среди снимков коробок с ягодами есть фото объявления с закупочными ценами. Дороже всего покупают малину — 250 р/кг. За лесную клубнику, черную смородину и чеснок платят по 200 рублей за килограмм. Оплата производится наличными. Подписчики депутата восхитились идеей закупа ягод и овощей у населения. Многие комментаторы признались, что цены неплохие и помогут заработать местному населению.