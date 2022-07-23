23 июля 2022
22 июля 2022

Депутат ГД Ильтяков показал курганцам цены на закуп ягод и овощей. Фото

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Пресс-конференция с секретарем регионального отделения ЕР Александра Ильтякова. Курган, ильтяков александр
Курганский депутат Госдумы рассказал, почем принимают ягоды у курганцев Фото:

Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков рассказал о поре летних заготовок и показал закупочные цены курганского предприятия. Информация появилась на страничке депутата соцсети «ВКонтакте»

«Пришла пора летних заготовок. На местном мясоперерабатывающем предприятии „ВЕЛЕС“ организована массовая приемка плодовой, овощной продукции от местного населения», — пишет Ильтяков. Также он выложил несколько снимков с приемозаготовительного пункта, где в день принимают до полутонны килограммов заготовок.

Среди снимков коробок с ягодами есть фото объявления с закупочными ценами. Дороже всего покупают малину — 250 р/кг. За лесную клубнику, черную смородину и чеснок платят по 200 рублей за килограмм. Оплата производится наличными.

Подписчики депутата восхитились идеей закупа ягод и овощей у населения. Многие комментаторы признались, что цены неплохие и помогут заработать местному населению.

Депутат ГД Александр Ильтяков разместил фото с курганского заготовительного пункта
Курганский депутат ГД Александр Ильтяков рассказал, почем принимают ягоды у местного населения
Прайс на прием ягод и овощей у курганского населения

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Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков рассказал о поре летних заготовок и показал закупочные цены курганского предприятия. Информация появилась на страничке депутата соцсети «ВКонтакте» «Пришла пора летних заготовок. На местном мясоперерабатывающем предприятии „ВЕЛЕС“ организована массовая приемка плодовой, овощной продукции от местного населения», — пишет Ильтяков. Также он выложил несколько снимков с приемозаготовительного пункта, где в день принимают до полутонны килограммов заготовок. Среди снимков коробок с ягодами есть фото объявления с закупочными ценами. Дороже всего покупают малину — 250 р/кг. За лесную клубнику, черную смородину и чеснок платят по 200 рублей за килограмм. Оплата производится наличными. Подписчики депутата восхитились идеей закупа ягод и овощей у населения. Многие комментаторы признались, что цены неплохие и помогут заработать местному населению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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