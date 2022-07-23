На поиски тела ушли почти сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) при купании в карьере утонул военнослужащий чебаркульской танковой дивизии. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Факт гибели мужчины подтвердили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

«Трагедия произошла днем 23 июля, когда военнослужащий по контракту, находясь в отпуске, находился на Чернореченском разрезе на отдыхе вместе с родными. Он утонул, помощь вызвала его младшая сестра», — рассказал источник.

Как уточнили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне, мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Во время купания он ушел под воду в трех метрах от берега и не вынырнул, его на берегу ждали мама и сестра. Тело мужчины нашли лишь утром 24 июля.

В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос. Ответ на него к моменту публикации материала не поступил. Военному было 28 лет.

Утонувшего искали до позднего вечера Миасский пожарно-спасательный гарнизон