23 июля 2022
22 июля 2022

Челябинский военный утонул во время купания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур с общественниками на Мечел. Челябинск, очистные сооружения, земснаряд, драга, баландинский пруд
На поиски тела ушли почти сутки Фото:

В Миассе (Челябинская область) при купании в карьере утонул военнослужащий чебаркульской танковой дивизии. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Факт гибели мужчины подтвердили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

«Трагедия произошла днем 23 июля, когда военнослужащий по контракту, находясь в отпуске, находился на Чернореченском разрезе на отдыхе вместе с родными. Он утонул, помощь вызвала его младшая сестра», — рассказал источник.

Как уточнили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне, мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Во время купания он ушел под воду в трех метрах от берега и не вынырнул, его на берегу ждали мама и сестра. Тело мужчины нашли лишь утром 24 июля.

В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос. Ответ на него к моменту публикации материала не поступил. Военному было 28 лет.

Утонувшего искали до позднего вечера

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В Миассе (Челябинская область) при купании в карьере утонул военнослужащий чебаркульской танковой дивизии. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Факт гибели мужчины подтвердили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне. «Трагедия произошла днем 23 июля, когда военнослужащий по контракту, находясь в отпуске, находился на Чернореченском разрезе на отдыхе вместе с родными. Он утонул, помощь вызвала его младшая сестра», — рассказал источник. Как уточнили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне, мужчина пошел купаться и не вернулся на берег. Во время купания он ушел под воду в трех метрах от берега и не вынырнул, его на берегу ждали мама и сестра. Тело мужчины нашли лишь утром 24 июля. В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос. Ответ на него к моменту публикации материала не поступил. Военному было 28 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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